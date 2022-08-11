Сестра Ким Чен Ына обвинила Южную Корею в проникновения COVID-19 в КНДР

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - КНДР ответит уничтожением южнокорейских властей, если они продолжат "провоцировать проникновение COVID-19 в страну", заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Е Чен.

"Если враг продолжит совершать опасное деяние, способное завозить вирус в нашу Республику, то мы ответим уничтожением не только вируса, но и южнокорейских правителей", - говорится в заявлении Ким Е Чен, которое публикует ЦТАК.

По ее словам, именно власти Южной Кореи являются неизменным "главным врагом".

Она отметила, что из Южной Кореи отправляются в КНДР листовки и вещи, через которые распространяется "злокачественный вирус".

"Нельзя равнодушно смотреть на реальность непрерывного завоза мусора из южнокорейской территории. Это явное античеловеческое преступление", - заявила Ким Е Чен.

"Нам обязательно следует мощно отвечать на это", - подчеркнула она.

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи добавила, что несколько вариантов ответа уже находятся на рассмотрении.

Северная Корея 12 мая сообщила о первом в стране заболевшем лихорадкой, которую зарубежные эксперты считают коронавирусом. Пик случаев заражения пришелся на 15 мая. Тогда было зафиксировано 392 тыс. 920 случаев.

Позднее ЦТАК со ссылкой на расследование Государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба сообщило, что органы здравоохранения Северной Кореи пришли к выводу, что первые случаи заболевания COVID-19 в стране возникли в районе рядом с межкорейской границей.

Предполагаемыми нулевыми пациентами названы некий 18-летний военнослужащий Ким и пятилетний воспитанник детского сада Ви, которые в селе Ипхо контактировали со "странной вещью".

При этом в тексте не уточнялось, о каком именно предмете идет речь. Однако ЦТАК сообщал, что Государственный штаб по предупреждению чрезвычайных ситуаций и эпидемий издал инструкцию, в которой подчеркивается необходимость "бдительно обращаться со странными вещами, прилетающими с ветром (...) и воздушными шарами" в приграничную зону.