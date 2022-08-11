Сестра Ким Чен Ына предположила, что он мог переболеть COVID-19

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын мог переболеть коронавирусом, считает его сестра Ким Е Чен.

По ее словам, которые в четверг приводит The Guardian, "даже когда он был серьезно болен и у него был сильный жар, он не мог лежать ни секунды, думая о народе в условиях борьбы с эпидемией".

Северная Корея 12 мая сообщила о первом в стране заболевшем лихорадкой, которую зарубежные эксперты сочли коронавирусом. Пик случаев заражения пришелся на 15 мая. Тогда было зафиксировано 392 920 случаев.

В начале августа агентство "Ренхап" писало, что КНДР четвертый день подряд не регистрируют новых случаев заболевания тем, что власти называют лихорадкой.

В общей сложности это заболевание в стране выявлено у более 4,77 млн человек.

"Ренхап" подчеркивало, что северокорейские СМИ, вероятно, использовали такие формулировки как "пациенты с высокой температурой", поскольку в КНДР недостаточно оборудования для выявления новой коронавирусной инфекции.

Ранее в четверг Ким Чен Ын объявил о "блистательной победе" над коронавирусом в стране.