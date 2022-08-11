Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Сестра Ким Чен Ына предположила, что он мог переболеть COVID-19

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын мог переболеть коронавирусом, считает его сестра Ким Е Чен.

По ее словам, которые в четверг приводит The Guardian, "даже когда он был серьезно болен и у него был сильный жар, он не мог лежать ни секунды, думая о народе в условиях борьбы с эпидемией".

Северная Корея 12 мая сообщила о первом в стране заболевшем лихорадкой, которую зарубежные эксперты сочли коронавирусом. Пик случаев заражения пришелся на 15 мая. Тогда было зафиксировано 392 920 случаев.

В начале августа агентство "Ренхап" писало, что КНДР четвертый день подряд не регистрируют новых случаев заболевания тем, что власти называют лихорадкой.

В общей сложности это заболевание в стране выявлено у более 4,77 млн человек.

"Ренхап" подчеркивало, что северокорейские СМИ, вероятно, использовали такие формулировки как "пациенты с высокой температурой", поскольку в КНДР недостаточно оборудования для выявления новой коронавирусной инфекции.

Ранее в четверг Ким Чен Ын объявил о "блистательной победе" над коронавирусом в стране.

КНДР Ким Чен Ын
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть Brent подешевела до $97,03 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 11 августа

Болтон считает ошибкой поведение администрации Байдена по отношению к Ирану

Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в КНДР

Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в КНДР

Байден отправился в отпуск

Байден отправился в отпуск

Швейцария готова представлять интересы Украины в России

Evraz решил продать североамериканское подразделение

Evraz решил продать североамериканское подразделение

Французские "зеленые" раскритиковали Макрона за катание на гидроцикле

Французские "зеленые" раскритиковали Макрона за катание на гидроцикле

EDF добивается от властей Франции 8,34 млрд евро из-за снижения цен на электроэнергию

Туроператор TUI увеличил квартальную выручку почти в семь раз

Туроператор TUI увеличил квартальную выручку почти в семь раз
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });