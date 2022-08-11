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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

ВВП Сингапура во II квартале вырос на 4,4%

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Экономика Сингапура во втором квартале увеличилась на 4,4% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Об этом свидетельствуют окончательные данные министерства торговли и промышленности страны.

Предварительно сообщалось о повышении на 4,8%. Тем не менее, темпы роста в апреле-июне ускорились, в первом квартале рост составлял 3,8%.

В промышленной сфере подъем в прошлом квартале составил 5,7% (в январе-марте - 5,5%). Строительный сектор ускорил подъем до 3,3% с 2,4%, сфера услуг - до 4,8% с 4,7% в первом квартале.

Между тем ВВП Сингапура во втором квартале относительно предыдущих трех месяцев снизился на 0,2%, согласно пересмотренным данным. В январе-марте данный показатель повысился на 0,8%.

Правительство страны прогнозирует в 2022 году увеличение экономики в диапазоне 3-4% против ранее ожидавшихся 3-5% из-за усиления инфляции, высоких процентных ставок и ослабления внешнего спроса.

Сингапур
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