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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Boeing поставил первый 787 Dreamliner более чем за год

Boeing поставил первый 787 Dreamliner более чем за год
Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Американский концерн Boeing Co поставил первый более чем за год самолет 787 Dreamliner, его получит авиакомпания American Airlines Group.

"787 является важной частью флота American Airlines, и это первый из девяти самолетов, которые мы планируем получить в этом году", - заявил главный исполнительный директор авиаперевозчика Роберт Исом в соцсети.

Представители Boeing отказались говорить о графике дальнейших поставок, когда их спросили о следующей авиакомпании, стоящей в очереди за 787 Dreamliner, сообщает MarketWatch.

Поставки этой модели самолетов были приостановлены в июне 2021 года из-за проблем с качеством. При этом авиакомпании по всему миру продолжают использовать свыше 1 тыс. Dreamliner.

Котировки акций Boeing выросли на 2,5% в среду. Капитализация компании упала на 16% с начала текущего года, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 8,3% за этот период.

Цена бумаг American Airlines увеличилась на 3,1% в среду, но снизилась на 16,1% в этом году.

Boeing Dreamliner
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