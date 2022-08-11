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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

"Молдовагаз" не сможет выплатить "Газпрому" аванс за август из-за кассового разрыва в $15 млн

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что невозможность расплатиться с ПАО "Газпром" связана с неполным покрытием расходов молдавской компании на закупку и транспортировку природного газа за счет тарифов, что привело к кассовому разрыву в августе в сумме 285,4 млн леев (около $15 млн - ИФ).

"В связи с неполным тарифным покрытием всех расходов, связанных с закупкой, поставкой, транспортировкой и распределением природного газа, кассовый разрыв АО "Молдовагаз" составит в августе 285,4 миллиона леев. Изменение тарифа в августе не улучшает ситуацию с выполнением платежных обязательств, учитывая тот факт, что первые поступления по новым регулируемым ценам на природный газ поступят только в сентябре 2022 года", - написал Чебан в своем Telegram-канале в четверг.

По его данным, объем приобретенного газа в июле составил 27,74 млн кубометров по цене $1 тыс. 006,11 за 1000 куб. м - суммарно на $27,91 млн. Объем газа в августе - 27 млн куб. м по $1 тыс. 458,92 - всего на $39,39 млн. "Среднегодовая цена закупки газа, включенная в действующий тариф (с 1 июня 2022 года) составляет $696,02. Тем самым, компенсация расходов, связанных с приобретением импортного газа, составит всего лишь 382,2 млн леев ($21 млн - ИФ)", - подсчитал глава правления.

Накануне Чебан заявил, что средств предприятия хватит только на то, чтобы покрыть потребление в июле. "Мы закроем июль, а аванс за август не сможем заплатить. Это однозначно. Мы обратились к поставщику с запросом об отсрочке по платежам, но не получили ответа", - пояснял он.

В начале августа Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) увеличило тариф на газ для потребителей с 18,62 лея до 23 леев за кубометр, включая НДС. Согласно утвержденной законодательством методологии, ANRE исходило из средней закупочной цены в 2022 году $899 за 1 тыс. куб. м.

"Молдовагаз" и "Газпром" осенью 2021 года подписали пятилетний контракт на поставку газа. "Молдовагаз" обязан до 20 числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц. Согласно утвержденной в договоре формуле, цена поставляемого "Газпромом" газа для Молдавии составила в ноябре 2021 г. $450, в декабре - $550, в январе 2022 г. - $647, в феврале - $564, в марте - $547, в апреле - $1193, в мае - $920, в июне - $880, в июле - $980, в августе - $1458,5 за 1 тыс. куб. метров.

Официальный курс на 11 августа - 19,29 лея/$1.

Молдовагаз Газпром
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