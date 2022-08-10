Молдавия не сможет в августе внести авансовый платеж "Газпрому"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан признал, что компания не сможет заплатить "Газпрому" авансом за газ, потребленный в августе, – согласно договору, аванс необходимо заплатить до 20 числа каждого месяца, а у компании сейчас недостаточно для этого денег.

"Сразу могу сказать, что мы не сможем оплатить. Мы закроем июль, а аванс за август не сможем заплатить – это однозначно. Мы обратились к поставщику с запросом об отсрочке по платежам, но не получили ответа", - сказал Чебан в интервью изданию Newsmaker.md.

Он надеется, что с 1 октября, в соответствии с контрактом, будет применяться другая формула ценообразования, за счет чего закупочная цена существенно снизится.

"При существующей методологии расчета тарифов не вижу, как мы можем просить повышать его. Даже если мы будем просить повышения тарифа, Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) все равно будет утверждать тариф по среднегодовой цене. Единственное, что сейчас может нам помочь – это отсрочка и перенос выплаты этой суммы на четвертый квартал. Объемы потребления газа в августе не такие большие. Я думаю, что это должны принимать во внимание все акционеры. Тем более, что со стороны правительства есть понимание и готовность отсрочить нам платежи по выплате НДС в бюджет", - подчеркнул Чебан.

В начале августа ANRE увеличило тариф на газ для потребителей с 18,62 леев до 23 леев за кубометр, включая НДС (курс доллара - 19,3 лея за 1доллар). Согласно утвержденной законодательством методологии, ANRE исходило из средней закупочной цены в 2022 году $899 за 1 тыс. кубометров. При этом, цена газа от "Газпрома" в августе составляет $1458, а согласно прогнозам на сентябрь – $1692 за 1 тыс. кубических метров.

Накануне Чебан заявил, что суммарный уровень оплаты за потребленный в Молдове природный газ на 31 июля составил 8,162 млрд леев ($422,9 млн) и покрывает 99,3% от объема поставок российским "Газпромом".

По его словам, в июле в республике потребили 26,6 млн кубометров газа, что на 8,6% меньше, чем год назад, но на 3,5% больше - чем в июне. За январь-июль молдавские потребители заплатили за полученный газ почти втрое больше аналогичного периода 2021 года.

Ранее сообщалось, что "Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября. Согласно договору с "Газпромом", "Молдовагаз" обязана до 20 числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц. За время действия договора, с 1 октября 2021 г., "Газпром" уже дважды грозился приостановить поставку газа в случае задержки платежей.

Согласно утвержденной в договоре формуле расчета цены за газ, цена поставляемого "Газпромом" газа для Молдавии составила $450 за 1 тыс. куб. метров в ноябре 2021 г., в декабре - $550, в январе 2022 г. - $647, в феврале - $564 за 1000 куб. метров, в марте - $547 за 1000 кубов, в апреле - $1193, в мае - $920, в июне - $880 за 1000 кубических метров, в июле - $980, в августе - $1458,5 за тысячу кубических метров.