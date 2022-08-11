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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Молдавия и Румыния с октября начнут коммерческий обмен электроэнергией

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Румынская и молдавская энергетические компании - системные операторы Transelectrica и Moldelectrica подписали контракт, который позволит вести коммерческий обмен электроэнергией между странами.

"Обмен электроэнергией с Молдавией начнется сразу после окончания процесса, связанного с техническими деталями и коммерческими аспектами. Первые транзакции между Румынией и Молдавией запланированы на октябрь этого года", - сообщила в четверг пресс-служба Transelectrica.

Сотрудничество операторов предполагает распределение мощностей на межсетевом соединении.

В настоящее время Молдавия получает электроэнергию в основном от находящейся в Приднестровье ГРЭС (принадлежит "Интер РАО"), а также часть с Украины. Весной этого года Молдавия и Украина завершили процесс синхронизации с энергосистемой ЕС через электросети Румынии по программе присоединения к сетям континентальной Европы ENTSO-E.

Молдавия Румыния
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