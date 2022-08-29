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Молдавия закупит электроэнергию за рубежом без проведения тендера

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Молдавская госкомпания Energocom закупит в сентябре-октябре недостающую республике электроэнергию за рубежом без проведения тендера, а через прямые переговоры с поставщиками.

Такое решение приняла национальная комиссия республики по чрезвычайным ситуациям с учетом сохраняющегося в Молдавии режима ЧП.

Комиссия предоставляет такие полномочия компании с мая 2022 года. Последний контракт она заключила в конце июня. В соответствии с ним "70 процентов недостающей электроэнергии Молдавии в июле-августе поставляет Молдавская ГРЭС, принадлежащая российской Интер РАО по цене $59,9/МВтч. А 30% - украинская госкомпания "АтомЭнерго" - по $77/МВтч.

Правительство Молдавии объясняет необходимость закупки более дорогой украинской электроэнергии "опасением зависимости от одного поставщика, находящегося в неконтролируемом Приднестровском регионе".

Молдавия только на 20-25% обеспечивает свои потребности в электроэнергии за счет собственных генерирующих мощностей.

Молдавия Energocom Интер РАО АтомЭнерго Приднестровье Украина
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