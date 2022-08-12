Уровень запасов в ПХГ Европы сравнялся со средним за пять лет

Заявка "Газпрома" на транзит по Украине - 41,4 млн куб. м

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы с начала августа сравнялся со средним значением этого показателя для аналогичных дат последних пяти лет. Этого результата отрасли удалось добиться за счет государственного регулирования процесса закачки, а также самых больших расходов на газ для создания резервов.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на пятницу в объеме 41,4 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в четверг был 41,6 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Спотовые цены на газ в Европе после выбытия компрессорных мощностей на газопроводе "Северный поток" выросли до $2200 за тысячу кубометров (контракт "на день вперед" на хабе TTF). В Азии котировки выросли вслед за европейскими. Самый дорогой зимний - январский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) достиг $2040.

Прокачка газа по "Северному потоку" сократилась до 33 млн куб. м в сутки. Газопровод способен транспортировать в сутки до 167 млн куб. м газа, но мощность сократилась в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Из-за санкций Канады с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.

С 13 августа до конца месяца на ежегодную профилактику остановится часть мощностей норвежского месторождения Troll и установки подготовки газа Kollsnes. Добычные мощности уменьшатся на 20 млн куб. м газа.

Выработка электроэнергии за счет ветра в регионе за первые четыре дня текущей недели обеспечила 10% от энергобаланса по ЕС, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Средний показатель выработки за прошлую неделю был 11,3%.

Европейские терминалы СПГ в августе работают со средней производительностью 63%, тогда как средний показатель за июль был 69%, с пиками до 76%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Главная причина - в остановке на профилактику почти на весь месяц крупного итальянского терминала Adriatic LNG. В результате импорт СПГ в Италию сократился в два раза по отношению к уровням июля.

Впереди новый вызов для диверсифицированного газоснабжения Европы. В Мексиканском заливе должен начаться сезон ураганов (его пик обычно приходится на период с середины августа до середины ноября), что может ограничить возможность экспорта американского СПГ.

Запасы газа

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. Данные о состоянии ПХГ, нормативы запасов в которых теперь регулируются законом, сейчас являются одним из важнейших экономических и политических индикаторов для региона, отражая способность руководства ЕС обеспечивать энергетическую безопасность.

На данный момент резервы выросли до 73,13%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (10 августа) составил 0,40 процентного пункта. Это максимальный из показателей прироста, которые европейской газовой отрасли удавалось показывать в будние дни за последние два месяца. Обеспечить такой темп закачки можно только за счет ограничения текущего потребления газа и широкого использования других, более грязных видов топлива - угля и нефти. Больше получалось закачивать только в начале июня, когда на полную мощность работал "Северный поток".

С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие годы - 90%.

С начала августа уровень запасов в ПХГ Европы сравнялся со средним показателем за последние пять лет.

Массированный экспорт газа сокращает ресурсы для закачки газа в хранилища в США. Этот фактор поддерживает цены на внутреннем рынке США. Текущий уровень запасов газа в ПХГ только на 5,88% превосходит минимальный показатель за последние пять лет. В течение этого летнего сезона закачки этот разрыв только сокращается, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Текущий уровень запасов отстоит от среднего 5-летнего уровня на 12%. Ситуация с заполнением американских ПХГ немного улучшилась из-за прекращения экспорта через терминал Freeport LNG после аварии на нем.