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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

Европа направляет в хранилища максимальные объемы газа в условиях дефицита

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Европа старается поддерживать максимальный темп закачки газа в хранилища в преддверии будущей зимы даже в условиях жесткого дефицита на рынке. Обеспечить это можно только при помощи ограничения текущего потребления газа и широкого использования других, более грязных видов топлива - угля и нефти.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на среду в объеме 41,6 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель во вторник был 42,1 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,6 млн куб. м на 10 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Выработка электроэнергии за счет ветра в регионе за первые два дня текущей недели обеспечила 9% от энергобаланса по ЕС, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Средний показатель выработки за прошлую неделю был 11,3%. На текущей неделе синоптики обещают Европе безоблачную и почти безветренную погоду, к концу недели температура воздуха снова превысит 30 градусов. Это значит, что будет высоким расход энергии на кондиционирование помещений, низкая выработка энергии за счет ВИЭ и пониженная закачка газа в ПХГ.

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. Данные о состоянии ПХГ, нормативы запасов в которых теперь регулируются законом, сейчас являются одним из важнейших экономических и политических индикаторов для региона, отражая способность руководства ЕС обеспечивать энергетическую безопасность.

На данный момент резервы выросли до 72,4%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (8 августа) составил 0,39 процентного пункта. Это один из максимальных показателей прироста, которые европейской газовой отрасли удавалось показывать в будние дни за последние два месяца. Больше получалось закачивать только в начале июня, когда на полную мощность работал "Северный поток".

С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие годы - 90%.

Европейские терминалы СПГ в августе работают со средней производительностью 64%, тогда как средний показатель за июль был 69%, с пиками до 76%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Главная причина - в остановке на профилактику почти на весь месяц крупного итальянского терминала Adriatic LNG. В результате импорт СПГ в Италию сократился в два раза по отношению к уровням июля. Также замедлили импорт СПГ Испания и Греция.

Прокачка газа по "Северному потоку" сократилась до 33 млн куб. м в сутки. Газопровод способен транспортировать в сутки до 167 млн куб. м газа, но мощность сократилась в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Из-за санкций Канады с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.

Спотовые цены на газ в Европе после выбытия компрессорных мощностей на газопроводе "Северный поток" держатся выше $2000 за тысячу кубометров. В Азии котировки повышаются вслед за европейскими. Самый дорогой - зимний - январский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) составляет около $1600.

Газпром Украина Европа Сохрановка Суджа ОГТСУ Северный поток
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