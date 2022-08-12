Власти объявили о наступлении засухи в нескольких районах Англии

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Британские власти обнародовали предупреждение о засухе на юго-западе, юге, востоке Англии и в ее центральной части, сообщает в пятницу Sky News.

В частности, предупреждение касается графств Девон, Корнуолл, Кент, Линкольншир. Ожидается, что в затронутых аномальной жарой районах температура воздуха достигнет 35 градусов по Цельсию.

Объявление о наступлении засухи означает, что власти ограничат использование воды жителями этих районов.

"В настоящее время мы переживаем вторую волну жары после уникальной засухи, которая была в июле в некоторых частях страны", - заявил министр водных ресурсов Стив Дабл.

"Мы лучше, чем когда-либо прежде, подготовлены к периоду засушливой погоды, но мы продолжим внимательно следить за ситуацией, включая ее влияние на фермеров и окружающую среду, и принимать дальнейшие меры по мере необходимости", - добавил он.

С четверга в Великобритании действует "желтый" уровень погодной опасности из-за жары, потенциально опасной для здоровья человека. Это предупреждение останется в силе до конца недели.

В прошлом месяце в Великобритании впервые за все время объявили самый высокий ("красный") уровень погодной опасности. Жара накрыла наибольшую часть Англии, температура превышала 30 градусов по Цельсию, в некоторых местах достигала 40 градусов.

Франция в свою очередь на этой неделе переживает четвертую волну жары в этом году. Температура воздуха достигала 40 градусов по Цельсию, страна даже столкнулась с нехваткой воды. В разных регионах тысячи пожарных были брошены на борьбу с лесными пожарами. Огнем уничтожены огромные лесные пространства. В 19 департаментах Франции действует оранжевый уровень погодной опасности – эта мера вводится в случае возникновения вероятности нанесения ущерба людям и их домохозяйствам.