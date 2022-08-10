Обмеление рек угрожает Европе дальнейшими экономическими проблемами

Песчаная отмель на реке Рейн Фото: DPA/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Страны Европы могут столкнуться с дальнейшими экономическими проблемами в связи с обмелением таких рек, как Рейн и Дунай из-за сильной жары, сообщает в среду Bloomberg.

"Речь идет не только о коммерческой навигации. Речь идет о том, чтобы освежаться в жаркую погоду, об ирригации и многих других вещах. Реки – это часть нашего наследия", - заявила директор французской компании речных грузоперевозок VNF Сесиль Азевар.

При этом по каналам и рекам Европы в год перевозят ежегодно более 1 т грузов в расчете на одного жителя региона, и такие грузоперевозки приносят в год порядка $80 млрд в местные экономики.

По данным агентства, река Рейн – центральное звено для европейских внутренних водных путей – позднее на этой неделе фактически может стать непроходимой для судов, что в свою очередь заблокирует поставки по реке топлива и угля; причем уголь крайне важен для немецких ТЭЦ.

При этом, отмечает Bloomberg, немецкие железные дороги испытывают недостаток мощностей, и Германии не хватает примерно 80 тыс. водителей грузовиков. Вместе с ростом цен на газ ряд немецких компаний могут лишиться конкурентных преимуществ.

Кроме того, температура вод в реках Рона и Гаронна во Франции стала слишком высокой для их использования в охлаждении французских ядерных реакторов, что еще больше усугубило энергетический кризис в стране. Уровень воды в реке По в Италии упал до такой низкой отметки, что ее нельзя использовать для заливных рисовых полей; также пострадали производители подсолнечника. В пяти областях Италии объявили чрезвычайную ситуацию, и власти предупредили, что треть итальянской сельскохозяйственной продукции находится под угрозой из-за засухи и нехватки воды.

На реке Дунай в Болгарии, Румынии и Сербии проходят работы по углублению дна, и суда вынуждены ждать, пока путь вперед станет доступен. Наиболее сложная ситуация складывается в районе Зимничи на болгаро-румынской границе и румынского города Чернаводэ. На фоне такой обстановки сохранение навигации на Дунае крайне важно для поставок угля, нефти и нефтепродуктов.

В свою очередь Швейцарии из-за сокращения объемов энергии, вырабатываемых ГЭС, приходится открывать резервы топлива. В Нидерландах останавливают движение паромов, что влияет на транспортную систему в разных регионах страны.

Bloomberg напоминает, что основные речные системы Европы берут начало в ледниках в Альпах, однако ледяной покров там сокращается. Так, со второй половины 19-го века в альпийском регионе температуры выросли на два градуса по Цельсию. Также на пересыхание рек влияет их чрезмерное использование населением.

"Горькая ирония состоит в том, что речные пути – ключевая составляющая усилий ЕС по борьбе с климатическими изменениями. Европейская комиссия в планах перехода к экологичной экономике предусматривает рост к 2030 году на 25% перевозок по внутренним водным путям и морских перевозок на короткие расстояния", - пишет агентство.

Bloomberg уточняет, что данные проблемы возникают на фоне грозящей Европе рецессии, а также наблюдаемой инфляции из-за роста цен на продовольствие и топливо.