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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Сроки сдачи трансграничной канатной дороги между РФ и Китаем сдвинут примерно на год

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Сроки строительства первой международной канатной дороги Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (Китай) через реку Амур будут скорректированы из-за паузы в переговорах с французскими партнерами, сообщила "Интерфаксу" вице-президент ГК "Регион" (инвестор проекта), гендиректор "Агентства развития проектных инициатив" (АРПИ) Валерия Репкова.

"Проект по канатной дороге в Амурской области находится в стадии определения сроков с учетом поставки оборудования. Мы ждем решение наших французских партнеров. Они связаны санкционными ограничениями. Сроки реализации проекта сдвигаются на текущий момент примерно на год", - сказала Репкова.

Заявлений об отказе исполнения обязательств по контрактам от зарубежных партнеров не поступало.

В реализации проекта задействованы организации из России, Китая, Франции и Нидерландов. Терминал проектировало архитектурное бюро UNStudio (Нидерланды), непосредственно по вопросам технического сооружения объекта инвестор сотрудничает с французской Poma. Техническим заказчиком проекта выступает ООО "Интэнс Инжиниринг". Генеральным подрядчиком по строительству объекта является китайская госкомпания China Railway Construction Corporation.

Как сообщалось, проект реализуется в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР, заключенного в сентябре 2015 года. Первая в мире трансграничная канатная дорога будет пассажирской. Символический старт проекту был дан в июле 2019 года. Ранее завершение строительства планировалось во второй половине текущего года, а ввод объекта в эксплуатацию - на 2023 год.

По концепции UNStudio будет построен четырехэтажный пассажирский терминал с российской стороны общей площадью 26 тыс. кв. метров. Пропускная способность пункта - 2,5 млн человек в год в обе стороны. Общая протяженность над рекой Амур - 976 метров, скорость движения - семь метров в секунду.

Ранее отмечалось, что объем вложений инвестора превысит 3,5 млрд рублей. Затем было принято решение изменить проект и увеличить расходы до 4,6 млрд рублей. Со стороны Китая строительство финансирует компания "Цзиньлунган".

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