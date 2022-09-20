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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

ФРГ не передумала отказаться от угля к 2030 году несмотря на перезапуск угольных ТЭЦ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Германии сохранило план по постепенному отказу от угля как источника энергии к 2030 году, несмотря на недавний запуск угольных ТЭЦ, заявила AР уполномоченная правительства ФРГ по климату Дженнифер Морган.

По ее словам, события, связанные с Украиной показали, насколько взаимосвязаны энергетическая безопасность и независимость с климатом и политической обстановкой.

AP напоминает, что десять месяцев назад, Морган, когда еще работала в международном Greenpeace, критиковала мировых лидеров за то, что они не решаются на полный отказ от угля, а только сокращают его использование. Однако теперь она выступает за использование угля, чтобы продержаться в зимний период.

"Сейчас ископаемое топливо для нас горькое лекарство, к которому мы вынуждены прибегнуть, - сказала она АР. - Мы должны быть уверены в том, что наши жители смогут достаточно согреваться в эту зиму".

В то же время она заверила, что приоритетом для Германии остаются возобновляемые источники энергии и энергоэффективность с целью сократить до нуля выбросы углекислого газа и его аналогов в атмосферу к 2045 году. На втором месте для правительства ФРГ стоит задача заменить российские газ, нефть и уголь, добавила она.

Германия Greenpeace Дженнифер Морган Украина
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