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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Минсельхоз США повысил прогноз по сбору пшеницы в РФ до рекордных 88 млн т

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз США повысил прогноз по сбору пшеницы в России в этом сезоне сразу на 6,5 млн тонн, до рекордных 88 млн тонн, следует из августовского обзора ведомства.

Оценка экспорта пшеницы из РФ в 2022-2023 сельхозгоду повышена на 2 млн тонн, до 42 млн тонн.

Как поясняется в отчете, прогноз повышен как за счет увеличения площади уборки этого зерна, так и за счет высокой урожайности.

Прогноз сбора фуражного зерна был повышен до 41 млн тонн с 40,93 млн тонн по июльской оценке. Оценка экспорта также была повышена - до 10,15 млн тонн с 9,95 млн тонн в июле.

Минсельхоз США также скорректировал прогнозы по сбору и экспорту российской кукурузы: оценка урожая повышена до 15 млн тонн с 14,5 млн тонн, экспорта - до 4 млн тонн с 3,8 млн тонн.

США РФ
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