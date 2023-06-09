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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Минсельхоз США повысил прогноз сбора пшеницы в России в новом году до 85 млн тонн

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз США в июньском отчете повысил сразу на 3,5 млн тонн, до 85 млн тонн с 81,5 млн тонн (по майской оценке), прогноз сбора пшеницы в России в новом году.

Оценка экспорта повышена на 1 млн тонн - до 46,5 млн тонн с 45,5 млн тонн месяцем ранее.

Прогноз экспорта пшеницы ближайшим конкурентом - Евросоюзом - повышен до 38,5 млн тонн с 38 млн тонн.

Таким образом, Россия и в новом сезоне (июль 2023 года - июнь 2024 года) сохранит лидерство на мировом рынке пшеницы.

Прогноз сбора фуражных культур в России в июньском отчете повышен незначительно - до 42,25 млн тонн с 42,15 млн тонн, их экспорта - до 9,01 млн тонн с 8,91 млн тонн.

Оценки рынка кукурузы не изменились. Ее сбор составит 16,3 млн тонн, экспорт - 4,2 млн тонн.

Минсельхоз США в своих прогнозах не учитывает данные по Крыму и новым территориям.

Российский Минсельхоз с учетом новых территорий рассчитывает на сбор зерна в этом году в 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы.

По прогнозу Минсельхоза США, мировой сбор пшеницы составит 800,19 млн тонн (789,76 млн тонн по майской оценке), фуражного зерна - 1 513,29 млн тонн (1 509,53 млн тонн), кукурузы - 1 222,77 млн тонн (1 219,63 млн тонн).

Евросоюз Крым Минсельхоз США
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