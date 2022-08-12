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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Эстония с 18 августа ограничит въезд граждан РФ в страну

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии утвердило санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и запрещающую въезд в Эстонию гражданам России, которые имеют выданную Эстонией визу и намереваются посетить республику с целью туризма, бизнеса, спорта или культуры.

"Это означает, что если гражданин России, которому Эстония выдала шенгенскую визу и целью посещения которого является туризм, бизнес, спорт или культура, прибудет в погранпереходы Нарва, Лухамаа или Койдула, то со следующего четверга он уже не сможет въехать в Эстонию", - сообщила пресс-служба правительства в пятницу.

Правительство уточнило, что граждане России, которым была выдана виза другой страной-участницей Шенгенского соглашения или которые уже находятся в Шенгенской зоне, могут въехать в Эстонию. Законность въезда в страну или ее отсутствие проверяет и обеспечивает Департамент полиции и погранохраны.

Ограничена подача заявления на получение эстонской визы.

Ее могут получить только те российские граждане, которые приезжают для посещения гражданина Эстонии, проживающего в Эстонии, или близкого родственника, проживающего в Эстонии с долгосрочным видом на жительство (например, дочери, сына, матери, отца), российских дипломатов и членов их семей, работающих в Эстонии сотрудников международной торговли и работников, занимающихся пассажирскими перевозками, лиц, которые могут передвигаться на основании права Европейского Союза, и тех, кому Эстония считает выдачу визы оправданной по гуманным соображениям.

Кроме того, изменена санкция, наложенная на российских студентов 30 июля 2022 года.

Студенты из России, не успевшие закончить обучение в установленные сроки, могут в порядке исключения подать заявление на продление вида на жительство на один год, чтобы они могли закончить обучение здесь. Для этого необходимо подать заявление о продлении вида на жительство в Департамент полиции и погранохраны.

Эстония РФ
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