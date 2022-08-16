Иностранцам могут аннулировать ВНЖ в Эстонии за протесты против сноса памятников

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил BNS, что если находящиеся в стране на основании вида на жительство иностранцы решат выступить против демонтажа советских памятников, то им могут аннулировать этот ВНЖ.

Он напомнил, что закон об иностранцах предусматривает право властей аннулировать им вид на жительство, если кто-либо из них представляет угрозу безопасности и общественному порядку Эстонии и полиция и раньше аннулировала таким людям ВНЖ.

Иностранцы, систематически нарушающие общественный порядок, теоретически должны это учитывать, предупредил министр.

В Нарве с утра 16 августа по решению правительства начали демонтировать семь советских памятников, в том числе памятник советскому танку Т-34-85. Городское собрание должно было решить судьбу этого монумента днем ранее, но не стало рассматривать этот вопрос, поэтому его решило правительство. Танк решили перенести в Эстонский военный музей.

Перемещением памятников в Нарвском регионе занимаются в том числе Силы обороны, сообщил во вторник гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер. По его словам, вечером в понедельник полиция получила распоряжение правительства обеспечить транспортировку монументов и соблюдение при этом общественного порядка. Семь памятников в регионе были взяты под наблюдение, движение транспорта на премя перевозки памятников будет ограничено.

Вахер призвал всех слушаться полицию и воздерживаться от провокаций и нападений.

"Мы усилили силы в Нарве и Нарвском регионе, привлечены все префектуры", - сказал он. Обстановку в городе на утро вторника он оценил как очень спокойную.

"Никаких происшествий не было, и люди, которые охраняли танк, отнеслись к ситуации с пониманием и ушли. Нам не пришлось применять силу", - подтвердил он.

Правительство Эстонии 4 августа приняло решение убрать все советские памятники из публичного пространства. Премьер-министр Кайя Каллас особо отмечала памятник Т-34 в Нарве, где большинство населения - русскоязычные граждане и многие выступают за сохранение советских памятников. Утром 16 августа Каллас объяснила, что перенос памятников решили ускорить.

"Учитывая, как быстро нарастает напряженность и неразбериха вокруг мемориалов в Нарве, мы должны действовать быстро, чтобы обеспечить общественный порядок и внутреннюю безопасность. Именно поэтому мы в правительстве приняли решение сместить военные памятники чуждой власти, чтобы они не смогли собрать в обществе еще больше ненависти и разбередить старые раны", - сказала она.

Она пообещала, что "братская могила погибших во время Второй мировой войны в Нарве получит нейтральный надгробный знак и продолжит оставаться достойным местом для поминовения погибших".