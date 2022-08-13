Российские военные уничтожили около Краматорска установку HIMARS

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило об уничтожении около Краматорска американской установки HIMARS и боеприпасов к ней.

"В районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики уничтожена пусковая установка HIMARS и склад c боеприпасами к ней", - сообщил на брифинге в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сбиты в воздухе четыре реактивных снаряда HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области, сказал он.

Кроме того российские военные поразили 10 украинских подразделений РСЗО и артиллерии в Донбассе.

"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Соледар и Артёмовск", - сказал Конашенков.

По его словам, нанесены удары по трем украинским артиллерийских взводам орудий "Акация", а также пять взводам гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Майорск, Дзержинск, Звановка, Северск, Переездное, Яковлевка, Федоровка и Выемка в ДНР.

"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Центральное Николаевской области, Сулиговка, Шестаково и Дмитровка Харьковской области", - сказал Конашенков.