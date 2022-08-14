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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

В Минобороны РФ сообщили, что взят под контроль харьковский населенный пункт Уды

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об установлении контроля над населенным пунктом Уды в Харьковской области.

"В результате наступательных действий Вооруженных Сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

Кроме того он заявил, что российские военные за сутки поразили пять пунктов управления армии Украины, в том числе в ДНР и Харькове.

"Поражены пять пунктов управления, в том числе 43-й воздушно-десантной бригады в Великой Новоселке, артиллерийской группы 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Часов Яр Донецкой народной республики, штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны в городе Харьков", - сказал Конашенков.

По его словам, также поражены четыре пункта временной дислокации подразделений 113-й бригады территориальной обороны в районе Золочева Харьковской области, а также живая сила, вооружение и военная техника в 151 районе.

Минобороны Украина Харьковская область
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