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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Военные РФ нанесли ракетный удар по украинским военным резервам в Харьковской области

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Удар по резервам армии Украины нанесен в районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области, уничтожено свыше 70, ранено более 300 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ.

"Ударами высокоточных ракет большой дальности морского и наземного базирования, а также реактивных систем залпового огня по резервам противника, в районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области уничтожено свыше 70 и ранено более 300 военнослужащих 30-й механизированной бригады ВСУ", - заявил на брифинге в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его данным, движение на данном участке железной дороги полностью заблокировано.

Также в результате удара ВКС по пункту временной дислокации 10-й горной штурмовой бригады уничтожено до 170 военных и 12 единиц техники.

Конашенков также заявил об уничтожении двух рот 72-й механизированной бригады в районе города Артемовска в ДНР.

Уничтожено более 100 военнослужащих и десять единиц техники в районе населённого пункта Старые Терны.

Хроника 24 февраля – 13 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Украина
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