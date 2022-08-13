В МИД РФ обещали ответить на высылку российского дипломата из Черногории

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В МИД России назвали объявление персоной нон грата дипломатического сотрудника посольства РФ в Черногории как новый эпизод антироссийской кампании Запада.

"Видим в этом нежелание и неспособность официальной Подгорицы отойти от политики машинального следования такой разрушительной линии - в ущерб международной безопасности и сотрудничеству, равно как и собственным национальным интересам", - говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Оставляем за собой право на ответные меры в соответствии с общепринятой практикой", - заявила Захарова.

Власти Черногории накануне объявили российского дипломата персоной нон грата, предписав ему покинуть страну в течение недели.

Официальная нота об этом решении была вручена послу РФ в Подгорице Владиславу Масленникову.