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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

В ДНР отменили плату за воду из канала "Северский Донец - Донбасс"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В ДНР до конца 2022 года отменили для населения плату за воду из канала "Северский Донец - Донбасс" из-за перебоев в ее поставках, образовавшихся в результате боевых действий, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Считаю, что практически полное отсутствие воды у миллионов наших граждан не позволяет требовать оплату за воду с населения. В связи с этим принято постановление Государственного комитета обороны ДНР "О бесплатной подаче воды населению", - говорится в сообщении пресс-службы Пушилина.

Уточняется, что "с 1 марта по 31 декабря 2022 года для жителей городов и районов ДНР, которые получают воду из канала "Северский Донец - Донбасс", плата за услугу водоснабжения и водоотведения отменена".

В результате боевых действий были уничтожены или частично повреждены большинство узлов, обеспечивающих работу единственного в регионе канала "Северский-Донец - Донбасс".

Донбасс ДНР Денис Пушилин
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