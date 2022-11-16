Власти ДНР решили наладить водоснабжение за счет водовода из реки Дон

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Донецкой народной республике построят водовод из реки Дон для водоснабжения региона, сообщил через пресс-службу врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Принято решение о строительстве водовода из реки Дон. Несмотря на то, что проект сложный и дорогостоящий, его реализация намечена на первое полугодие 2023 года", - сказал он.

Сейчас регион питается водой из канала "Северский-Донец - Донбасс", инфраструктура которого получила фатальные разрушения в результате боевых действий в регионе. Республика испытывает острый дефицит питьевой воды.