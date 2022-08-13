Минск запланировал увеличить экспорт в РФ и страны ЕАЭС на 40% в этом году

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия ставит задачу на 40% нарастить экспорт в Россию и страны ЕАЭС, заявил премьер-министр Роман Головченко.

"Сейчас, наверно, говорить о том, что мы следуем какой-то жесткой формуле (диверсификации экспорта - ИФ), уже не актуально. Но мы не складываем все наши ресурсы, экспортные потоки в одну корзину. Мы видим потенциал тех рынков, которые мы, может быть, не доосваивали с учетом нашей линии на сбалансированный экспорт во все регионы", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь-1".

В торговле с Россией, по словам премьера, снята львиная доля барьеров. "Сейчас в условиях, когда российский рынок для нас открылся, мы за последние два года сняли очень много мелких, но тем не менее существенных барьеров для конкретных предприятий, которые препятствовали наращиванию поставок. Это незаметная, но титаническая работа, которая шла по всей вертикали власти. Если мелким шрифтом напечатать те барьеры, препятствия, которые имелись, это была бы приличная тетрадка. Сейчас это уже по пальцам не двух, а даже одной руки можно пересчитать. И то мы знаем, когда и как они будут решены", - добавил премьер.

"Поэтому мы ставим задачу в этом году на примерно 40-процентное увеличение экспорта в Российскую Федерацию и другие страны Евразийского экономического союза. Но при этом никто наши рынки в Америке, Европе со счетов не сбрасывает", - заявил Головченко.