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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

В Минэкономики Белоруссии заявили об историческом рекорде сальдо внешнеторгового баланса

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Белоруссии по итогам первого полугодия 2022 года был достигнут исторический рекорд сальдо внешнеторгового баланса, заявил заместитель министра экономики республики Дмитрий Ярошевич.

"Важно, когда мы оцениваем экономическое состояние, смотреть и на иные (помимо ВВП - ИФ) показатели, в частности, сальдо внешнеторгового баланса, оно у нас лучшее в историческом наблюдении - $2,3 млрд по результатам полугодия. Это говорит об успешности наших продавцов на внешних рынках. Мы продаем больше, чем покупаем", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

Он также сообщил, что ВВП Белоруссии за первые 7 месяцев года составил 94,8% по сравнению с прошлым годом.

"Судить только по цифре ВВП не совсем верно, это, конечно, важный показатель, он демонстрирует какую-то активность, но надо понимать, что это составной показатель, он показывает работу целиком. Если какие-то крупные участники формирования ВВП подтормаживают - могут потянуть цифру вниз, но все равно ВВП каждый год собирается, и если мы теряем, то теряем по сравнению с прошлым годом, но все равно экономика работает", - отметил он.

Кроме того, Ярошевич добавил, что белорусская экономика находится в устойчивом состоянии.

"Экономика находится в сбалансированном, устойчивом состоянии, последствия снижения ВВП для граждан в принципе не ощутимые", - сказал он, отметив, что белорусские предприятия уже в значительной степени перестроили нарушенные логистические цепочки.

Ярошевич подчеркнул, что государство максимально поддерживает предпринимателей.

Белоруссия Дмитрий Ярошевич
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