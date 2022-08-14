Пхеньян подверг критике генсека ООН за высказывания по денуклеаризации КНДР

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - МИД КНДР выразил сожаление в связи с заявлениями генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по вопросам денуклеаризации Северной Кореи.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) распространило заявление замглавы МИД КНДР Ким Сон Гена, который отметил, что Гутерриш во время недавнего визита в Южную Корею выразил поддержку "полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации КНДР", подчеркнув ее важность "для достижения регионального мира и стабильности".

"Не могу не выразить глубокого сожаления в связи с упомянутыми замечаниями генерального секретаря ООН, в них явно недостает беспристрастности и справедливости, и которые идут вразрез с его обязанностями, указанными в Уставе ООН, в отношении проблемы Корейского полуострова", - говорится в заявлении северокорейского дипломата.

Денуклеаризация, "которую рекламируют США и их вассальные силы", по словам замминистра, "является просто посягательством на суверенитет КНДР, поскольку она требует одностороннего разоружения", и это, возможно, "хорошо известно генеральному секретарю Гутерришу". То, что он поднял этот вопрос, "доказывает, что генсек ООН проявляет симпатию к враждебной политике США против КНДР и их вассальных сил", говорится в заявлении.

Ким Сон Ген подчеркнул: "Создание Северной Кореей ядерного оружия "является ее неизбежным выбором" для защиты безопасности своего государства и обеспечения независимого развития в условиях враждебной политики, ядерной угрозы и шантажа со стороны США.

"Мы советуем генеральному секретарю Гутерришу быть осторожным в таких опасных словах и действиях, которыми он подливает масло в огонь, вместо того, чтобы делать что-то полезное для урегулирования вопроса в условиях крайне острой ситуации на Корейском полуострове", - подчеркивается в заявлении замглавы МИД КНДР.