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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 августа

Макрон впускает в НАТО Финляндию и Швецию, в Иерусалиме обстрелян автобус, у берегов Крыма заглох пассажирский корабль

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- Макрон утвердил ратификацию Парижем вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В пятницу он подписал соответствующие протоколы.

- Власти Запорожской области предлагают остановить работу АЭС из-за обстрелов ВСУ. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

- Более 170 человек эвакуированы в море у берегов Крыма с пассажирского судна, у которого отказал двигатель. Пострадавших нет.

- Не менее семи человек пострадали в Иерусалиме в результате обстрела автобуса. Неизвестный обстрелял общественный транспорт в исторической части города.

- Пхеньян подверг критике генсека ООН за высказывания по денуклеаризации КНДР. Гутерриша обвинили в посягательстве на суверенитет КНДР.

- Минобороны РФ сообщило об эвакуации почти 28 тыс. человек из Украины и Донбасса за сутки. Среди них 4,5 тыс. детей.

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