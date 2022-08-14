Британский бегун пробежал всю Ирландию меньше чем за сутки

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Британский бегун-ультрамарафонец стал первым человеком, который успешно пробежал всю Ирландию менее чем за 24 часа. Об этом сообщает агентство United Press International.

Роберт Поуп из Ливерпуля, Англия, выпил пинту "Гиннесса" и отправился с берега Атлантического океана в Голуэй-Сити. Он бежал на запад в течение 23 часов 39 минут, достигнув противоположного побережья в Дублине. Предварительно он выпил пинту Гиннесса.

Поуп пробежал в общей сложности 214,85 км и отпраздновал свое достижение второй пинтой "Гиннесса".

Бегун сказал, что проект родился из разговора, который он имел с некоторыми другими бегунами на мероприятии в Великобритании. Он был удивлен, обнаружив, что стал первым человеком, совершившим пробег от берега до берега менее чем за 24 часа.

Забег Поупа собрал деньги для Всемирного фонда охраны природы.