Американка попала в Книгу рекордов за самые длинные ногти в мире

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Жительница штата Миннесота, чьи ногти имеют общую длину более 13 метров, была удостоена титула Книги рекордов Гиннесса. Об этом сообщается на сайте Книги.

Диана Армстронг, которая отращивает ногти уже более 25 лет, сказала, что ее самый длинный ноготь - это большой палец правой руки длиной 138.94 см, а самый короткий - левый мизинец длиной 109.2 см.

Армстронг сказала, что начала отращивать ногти после того, как ее дочь Латиша умерла во сне от приступа астмы в возрасте 16 лет.

"Она была единственной, кто делал мне маникюр. В тот вечер она делала мне маникюр. После этого я просто не могла стричь ногти", объяснила Диана.