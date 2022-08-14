Число пострадавших при взрыве в ТЦ в Ереване выросло до 45

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU -

В МЧС Армении сообщают о 45 пострадавших при взрыве в ереванском ТЦ (версия 3)

(приводятся новые данные о пострадавших)

Ереван. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Один человек погиб, 45 получили ранения в результате взрыва в воскресенье в ереванском торговом центре "Сурмалу", специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов, сообщили в МЧС Армении.

Ранее в министерстве сообщали, что под завалами могут находиться люди.

По предварительным данным ведомства, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники.