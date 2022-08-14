Число пострадавших при взрыве в ереванском ТЦ увеличилось до 26

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Один человек погиб, 26 получили ранения в результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу", специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов.

Четверо пострадавших госпитализированы в детскую больницу "Св. Богородицы".

По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники.

На месте ЧП работают спасатели и пожарные. Пожар пока не локализован, слышны звуки взрывов.