Число пострадавших при взрыве в ереванском ТЦ увеличилось до 26
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Один человек погиб, 26 получили ранения в результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу", специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов.
Четверо пострадавших госпитализированы в детскую больницу "Св. Богородицы".
По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники.
На месте ЧП работают спасатели и пожарные. Пожар пока не локализован, слышны звуки взрывов.