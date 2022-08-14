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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Число пострадавших при взрыве в ереванском ТЦ увеличилось до 26

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Один человек погиб, 26 получили ранения в результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу", специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов.

Четверо пострадавших госпитализированы в детскую больницу "Св. Богородицы".

По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники.

На месте ЧП работают спасатели и пожарные. Пожар пока не локализован, слышны звуки взрывов.

Взрыв в торговом центре Еревана

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Армения Ереван
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