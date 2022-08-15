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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Президент Южной Кореи готов помочь КНДР в развитии экономики в обмен на денуклеаризацию

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в понедельник изложил детали своего плана по развитию северокорейской экономики в случае, если Пхеньян предпримет шаги по денуклеаризации, сообщило агентство Yonhap.

Это предложение прозвучало в инаугурационной речи Юн Сок Ёля в мае текущего года, напоминает агентство.

"Смелая инициатива, с которой я выступаю, поэтапно значительно улучшит экономику Северной Кореи и повысит уровень жизни ее народа, если Север прекратит развитие своей ядерной программы и приступит к подлинному и основательному процессу денуклеаризации", - заявил тогда южнокорейский президент.

Глава государства выступил с речью по случаю отмечаемого в двух корейских государствах 15 августа Дня освобождения Кореи от японского колониального господства.

Юн Сок Ёль сказал, что Сеул готов осуществлять в КНДР крупномасштабную продовольственную программу, оказывать помощь в создании инфраструктуры производства, передачи и распределения электроэнергии, участвовать в проектах по модернизации портов и воздушных гаваней.

Он предложил помощь в повышении производительность сельского хозяйства Северной Кореи, модернизации ее больниц и другой медицинской инфраструктуры, а также реализацию международных инициатив в области инвестиций и финансовой поддержки.

Одновременно Юн Сок Ёль пообещал улучшить отношения с Японией на основе совместной декларации 1998 года, предусматривающей построение новых партнерских отношений между странами.

"В прошлом нам приходилось освобождаться от политического контроля, навязанного нам императорской Японией, чтобы мы могли вернуть и защитить нашу свободу", - отметил он, добавив, что "сегодня Япония является нашим партнером, поскольку мы сталкиваемся с общими угрозами, которые бросают вызов свободе граждан всего мира".

Южная Корея КНДР Юн Сок Ёль
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