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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

Пхеньян отверг предложение Сеула об экономической помощи в обмен на денуклеаризацию

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - КНДР никогда не согласится на реализацию инициативы Южной Кореи по модернизации северокорейской экономики в обмен на существенные шаги в направлении денуклеаризации, заявила заместитель заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон - сестра лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Я не знаю, с какими дерзкими идеями они постучатся в дверь в будущем, но я ясно даю понять, что мы никогда не будем иметь с этим дело", - цитирует южнокорейское агентство "Ренхап" слова из письма чиновника, опубликованного в органе ЦК ТПК газете "Нодон синмун".

Она назвала этот план "верхом безумия".

Как сообщалось, президент Южной Кореи Юн Сок Ель 15 августа изложил детали своего плана по развитию северокорейской экономики в случае, если Пхеньян предпримет значимые шаги по денуклеаризации, назвав его "дерзкой инициативой".

В частности, он сказал, что Сеул готов осуществлять в КНДР крупномасштабную продовольственную программу, оказывать помощь в создании инфраструктуры производства, передачи и распределения электроэнергии, участвовать в проектах по модернизации портов и воздушных гаваней. Президент также предложил помощь в повышении производительность сельского хозяйства Северной Кореи, модернизации ее больниц и другой медицинской инфраструктуры, а также реализацию международных инициатив в области инвестиций и финансовой поддержки.

В четверг южнокорейский министр объединения Квон Ен Се заявил, что администрация Южной Кореи будет стремиться создать условия для того, чтобы Северная Корея приняла эту инициативу.

Он, выступая в парламенте, сказал, что "правительство планирует направить более конкретные послания Северу в будущем и провести соответствующие консультации с такими другими крупными заинтересованными странами, как Соединенные Штаты и Китай", - говорится в сообщении.

Одновременно он сообщил, что правительство "при получении поддержки других стран будет готовиться к соответствующим переговорам с Пхеньяном".

КНДР Южная Корея
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