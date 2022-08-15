Что произошло в мире науки. Вечерний дайджеcт

Расплодившиеся новозеландские какапо, новый вид глубоководных гигантских изопод и дом небогатых жителей Помпей

Амфоры, найденные в доме небогатых жителей Помпей Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Археологи раскопали дом небогатых жителей Помпей. Обнаружены четыре комнаты, они выглядели весьма скромно, во дворе однако находилось красиво украшенное хранилище для воды. Одна из комнат представляла собой спальню, в которой сохранились остатки каркаса кровати и подушки. Рядом с кроватью был открытый деревянный сундук, в нем была керамическая тарелка и масляная лампа с изображением превращения Зевса в орла. Также в этой комнате находился небольшой круглый столик на трех ножках. Другой исследованной комнатой оказалась кладовая, в ней нашли полку с амфорой и груду деревянных досок.

- Британские и швейцарские исследователи смогли описать полный набор взаимодействий (интерактом) всех иммунных клеток человека, представили его в виде интерактивного атласа и выложили в открытый доступ. По мнению авторов, их работа представляет полный систематический охват межклеточных связей в человеческом иммунитете. Отмечается, что это универсальный инструмент для фундаментальных исследований, а также для поиска мишеней терапевтических воздействий, в первую очередь при онкологических и аутоиммунных заболеваниях.

- Сколько раз нужно переворачивать котлеты во время жарки, чтобы приготовить их поскорее? И как часто? Вопросы, как оказалось, достаточно нетривиальные. Ответить на них удалось американскому физику. Уже один переворот существенно ускоряет готовку, но дополнительные перевороты делают это незначительно. Построенная модель, однако, имеет скорее математическую, нежели прикладную пользу.

- 2022 год для редких новозеландских попугаев какапо выдался очень успешным. В течение нынешнего сезона размножения эти птицы вывели 55 птенцов. В результате общая численность вида достигла 252 особей, что больше, чем когда-либо за последние полвека. А три птенца впервые родились на новом месте – на острове у юго-западного побережья Новой Зеландии. Для сравнения, в 1995 году в мире оставался всего 51 какапо. Известно, что какапо гнездятся лишь раз в два-четыре года, во время обильного урожая шишек дакридиумов кипарисовых (хвойных деревьев из семейства подокарповых).

- У мокриц есть гигантские родственники – глубоководные изоподы, вырастающие до полуметра в длину. Зоологам известно 19 видов этих существ – а недавно двадцатый, Bathynomus yucatanensis, случайно обнаружили в японском аквариуме. Этот изопод достигает 26 см в длину, обладает кремово-желтой окраской и, судя по всему, населяет глубины от 600-800 метров.

- Лето, как известно, летит быстро. Причем в июне и июле были дни, которые закончились на полторы миллисекунды раньше положенного. А такого короткого дня, как 29 июля, прежде не бывало. В этом материале рассказывается, что же такое загадочное происходит.

- У легализации марихуаны в американских штатах проявился внезапный полезный эффект: синтетические курительные смеси стали пользоваться гораздо меньшей популярностью – соответственно, и отравлений ими стало меньше. В настоящее время медицинское использование марихуаны разрешено в 37 американских штатах и округе Колумбия, рекреационное – в 19 штатах и столице.