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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

Военные РФ заявили об оставленных ВСУ в Донбассе запрещенных противотанковых минах

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об обнаружении на оставленных позициях украинских сил мин французского производства, которые запрещены Женевской конвенцией.

"14 августа южнее Артемовска Донецкой Народной Республики на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады ВСУ, российскими военнослужащими обнаружено более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Данные мины после установки в боевое положение невозможно извлечь или обезвредить", - отметил он.

Конашенков заявил, что применение таких мин "является прямым нарушением требований второго Протокола "О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств", являющегося частью Женевской Конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия, принятой в Нью-Йорке 10 октября 1980 г.".

Хроника 24 февраля – 16 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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