Что произошло за день: вторник, 16 августа

Диверсия на складе боеприпасов в Крыму, штраф для Юрия Шевчука, уход Lindt из России

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Джанкойском районе Крыма произошла детонация хранившихся на складе боеприпасов. В Минобороны РФ сообщили, что была совершена диверсия. Пострадали два человека. Был поврежден участок железной дороги, поезда задерживались. К вечеру движение начали возвращать в график. Ущерб был нанесен также ЛЭП, электростанции, жилым домам. Возбуждено уголовное дело.

- Шойгу заявил, что поставки западного оружия не повлияли на ход операции на Украине. Выступая на Международной конференции по безопасности, министр обороны РФ сообщил, что российские военные внимательно изучают образцы западных вооружений, захваченные в качестве трофеев. Он также сказал об ухудшении ситуации с безопасностью в Европе из-за агрессивной активности НАТО.

- Военные РФ заявили об оставленных ВСУ в Донбассе противотанковых минах, запрещенных Женевской конвенцией.

- В России за сутки коронавирус выявили у 23 909 человек.

- Российская журналистка подорвалась на противопехотной мине в Донецке. Девушка 1997 года рождения получила ранения и скончалась в больнице.

- Юрий Шевчук оштрафован на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России. Адвокат музыканта Александр Передчук заявил журналистам, что решение будет обжаловано.

- Lindt принял решение уйти из РФ. В начале марта производитель шоколада объявил о решении временно закрыть магазины в РФ и приостановить поставки продукции на российский рынок.

- Более чем через двое суток потушен пожар в торговом центре в Ереване. По уточненным данным, в результате взрывов, произошедших днем в воскресенье, погибли 16 человек. Информация о пропаже гражданки РФ не подтвердилась.

- IKEA решила ликвидировать российскую "дочку". Об этом свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". "Икеа Дом" управляет магазинами "ИКЕА" в России.

- Советские памятники перенесли из эстонской Нарвы и ее окрестностей.

- Аналог приложения "Сбербанк онлайн" появился в AppStore. Новое приложение называется "СБОЛ", войти в него можно по номеру карты Сбербанка.