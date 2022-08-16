Российская журналистка подорвалась на мине в Донецке

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российская журналистка погибла в результате подрыва на противопехотной мине ПФМ в Донецке, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня Донецкой народной республики.

"В Кировском районе Донецка в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" ранена девушка 1997 г.р. - репортер российского телеканала "RT" (Russia Today). От полученных ранений скончалась в больнице", - говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Уточняется, что по состоянию на 08:30 16 августа в республике зарегистрированы уже 45 случаев подрыва гражданских лиц на противопехотных минах нажимного действия ПФМ.

Позже RT сообщил, что погибшая не сотрудничала с телеканалом.

"Ряд СМИ распространили информацию, что погибшая в Донбассе волонтёр и журналист Земфира Сулейманова была сотрудником RT. Это не так: девушка никогда не работала на нашем телеканале. Мы выражаем соболезнования родственникам и близким погибшей", - говорится в сообщении в телеграм-канале RT.