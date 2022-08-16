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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Российский альпинист погиб в горах Киргизии

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российский альпинист погиб при спуске с горного пика в Киргизии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба киргизского МЧС.

14 августа двое граждан РФ совершали спуск с пика "Учитель" в ущелье Ала-Арча Аламудунского района (Чуйская область Киргизии). Во время спуска мужчина 1986 года рождения сорвался с горы и погиб, говорится в сообщении.

Второй альпинист не пострадал.

Тело погибшего было спущено с горы спасателями отряда "Эдельвейс" МЧС Киргизии и передано сотрудникам МВД.

Киргизия
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