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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:01

В Киргизии ищут трех альпинистов из России, не выходивших на связь больше недели

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Киргизии ищут четырех альпинистов, которые пропали на пике Победы на высоте 6,9 тысячи метров, сообщили "Интерфаксу" в МЧС страны. Трое из группы - россияне, четвертый - гражданин Литвы.

24 июля по спутниковой связи поступил сигнал, что этой группе потребовалась помощь. 24-26 июля их с вертолета пыталась искать по полученным координатам туристическая компания "Аксай-Трэвел", но никого не нашла. Сейчас к поискам приступили спасатели МЧС: это участники горноспасательного отряда "Эдельвейс" и республиканского спасательного отряда МЧС Киргизии.

Последний раз альпинисты выходили на связь 19 июля.

МЧС Литва Киргизия Аксай-Трэвел
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