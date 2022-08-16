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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Росгвардия обнаружила крупный тайник с оружием в Запорожской области

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Росгвардии сообщили об обнаружении тайника с большим количеством оружия в Запорожской области.

"При проведении специальных адресных мероприятий в одном из населенных пунктов Запорожской области военнослужащие и сотрудники спецподразделений Росгвардии обнаружили тщательно замаскированный тайник украинских националистов", - сообщили в ведомстве.

В Росгвардии сообщили, что из склада изъято 11 ручных противотанковых гранатометов, реактивный пехотный огнемет, три самодельных взрывных устройства, 175 килограммов взрывчатых веществ, 60 гранатометных выстрелов ВОГ-30П.

Также обнаружены ручная кумулятивная граната РКГ-43, сигнальная мина иностранного производства, 50 электродетонаторов и более 8 тысяч различных боеприпасов к стрелковому оружию.

"Опасные находки были уничтожены саперами группы разминирования Росгвардии с соблюдением всех мер безопасности", - говорится в сообщении.

Росгвардия Украина Запорожская область
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