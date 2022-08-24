Росгвардия сообщила о задержании двух сотрудников Запорожской АЭС

Их заподозрили в передаче информации ВСУ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Росгвардии сообщили о задержании двух сотрудников Запорожской АЭС, которых подозревают в передаче украинским военным данных о местонахождении личного состава и техники на территории станции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также росгвардейцы задержали нарушавшего пропускной режим "пособника ВСУ, который передавал координаты передвижения колонн российской техники".

Росгвардия напомнила, что всего с 4 марта, когда ЗАЭС перешла под контроль россиских военных, там задержали 26 "нарушителей пропускного режима".

"В настоящее время благодаря слаженному взаимодействию росгвардейцев и военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты электростанции и отслеживает радиационную обстановку", - сообщили в ведомстве.