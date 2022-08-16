Власти Энергодара сообщили об артобстреле ВСУ по жилым районам

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины ведут во вторник артиллерийский обстрел Энергодара на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"С 15 часов ведется постоянный артиллерийский огонь по жилым районам. Мы не исключаем, что целью артиллерийских обстрелов по городу и прилегающим населенным пунктам является провокация, направленная на вызов ответного огня по н.п. Никополь и Марганец, где в настоящее время находятся съемочные группы ведущих телеканалов из США, Великобритании, Польши и Литвы", - говорится в сообщении.

Экстренные службы города собирают информацию о пострадавших и ущербе.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники. Удары участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения бассейнов системы охлаждения, отмечались попадания около хранилища радиоактивных изотопов и не только.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

В последние месяцы активно обсуждается возможный визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС. С российской стороны звучат заявления о готовности оказать содействие в решении организационных вопросов.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.