Минобороны РФ заявило, что армия Украины готовит провокации в районе Запорожской АЭС
Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что армия Украины готовит провокации в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и перебросила для этого в Никополь полк войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
"Достоверно известно, что командование ВСУ осуществляет подготовку масштабных провокаций в районе Запорожской АЭС", - сказал в понедельник на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
"Для их реализации в Никополь Днепропетровской области уже прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты в количестве до 1000 военнослужащих, снабженных специальными комплектами защитного снаряжения для действий в условиях радиоактивного загрязнения местности, а также техническими средствами РХБ-разведки и контроля", - сказал Мизинцев.
"Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации о готовящихся украинскими властями провокациях, в результате которых может возникнуть реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы", - заявил представитель Минобороны РФ.
Условия безопасного функционирования ЗАЭС обсуждались в ходе переговоров по телефону министра обороны РФ Сергея Шойгу и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Ранее Минобороны РФ обвиняло украинскую армию в обстрелах объектов на территории ЗАЭС и создании угрозы радиационной аварии.
Минобороны РФ сообщало, что ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля.
Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности, расположена в Энергодаре. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.