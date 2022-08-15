Минобороны РФ заявило, что армия Украины готовит провокации в районе Запорожской АЭС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что армия Украины готовит провокации в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и перебросила для этого в Никополь полк войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

"Достоверно известно, что командование ВСУ осуществляет подготовку масштабных провокаций в районе Запорожской АЭС", - сказал в понедельник на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Для их реализации в Никополь Днепропетровской области уже прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты в количестве до 1000 военнослужащих, снабженных специальными комплектами защитного снаряжения для действий в условиях радиоактивного загрязнения местности, а также техническими средствами РХБ-разведки и контроля", - сказал Мизинцев.

"Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации о готовящихся украинскими властями провокациях, в результате которых может возникнуть реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы", - заявил представитель Минобороны РФ.

Условия безопасного функционирования ЗАЭС обсуждались в ходе переговоров по телефону министра обороны РФ Сергея Шойгу и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Ранее Минобороны РФ обвиняло украинскую армию в обстрелах объектов на территории ЗАЭС и создании угрозы радиационной аварии.

Минобороны РФ сообщало, что ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля.