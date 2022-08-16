Молдавия заплатит за аудит долга перед "Газпромом" 800 тыс. евро

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Аудит исторического долга АО "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром" обойдется правительству Молдавии в 15,7 млн леев (800 тысяч евро). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник на правительственном сайте tender.gov.md.

Агентство государственной собственности Молдавии на прошлой неделе подписало договор на проведение аудита с двумя компаниями – Wikborg Rein Advokatfirma AS (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co (Великобритания). Договор заключен в ходе процедуры прямых переговоров на основании распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 13 июля, без проведения тендера.

После того, как объявленный в начале года тендер был признан несостоявшимся, договор на проведение аудита был подписан по итогам прямых переговоров. Аудит должен быть завершен до 30 января 2023 года.

"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября 2021 года. Заключению контракта предшествовало подписание протокола о дальнейших действиях сторон. Согласно протоколу, подписанному вице-премьером Молдавии Андреем Спыну и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером в октябре прошлого года, молдавская сторона должна провести аудит долга "Молдовагаза" (который, по мнению российской стороны, составляет $709 млн). Результаты аудита должны были быть представлены до 1 мая 2022 года, чтобы "Молдовагаз" и "Газпром" могли к этой дате подписать соглашение об урегулировании задолженности, предусматривающее погашение всего долга в течение пяти лет.

Тендер по отбору аудитора был объявлен в конце января 2022 года Агентством публичной собственности Молдавии. Однако правительство Молдавии признало его несостоявшимся, так как не были соблюдены условия тендера, одним из которых являлось участие не менее двух зарубежных компаний. В то же время, в начале февраля "Газпром" заявил, что "односторонний подход молдавской стороны к проведению аудита задолженности "Молдовагаз" идет вразрез с договоренностями, достигнутыми в октябре 2021 года".