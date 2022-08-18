Санду призвала послов искать новые рынки сбыта для молдавских фруктов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду призвала дипломатов искать новые рынки сбыта для молдавской продукции на фоне запрета поставок сельхозпродукции в Россию, а также активизировать усилия по преодолению энергетического кризиса.

"Нужно развивать экономическую дипломатию: продвигать экспорт, найти новые рынки сбыта для молдавской продукции, особенно - сельскохозяйственной. Необходимо найти стабильные рынки, где ценят качество, а не по политическим или каким-то другим критериям", - заявила она на открытии ежегодной встречи послов Молдавии за рубежом.

Президент призвала дипломатов "активизировать усилия по преодолению кризисов, с которыми сталкивается Молдавия в силу обстоятельств".

"Прежде всего - вопросы энергетики. Нужно найти новые источники энергоресурсов, работать на краткосрочную и длительную перспективу. Нам всем нужно найти инвесторов, внедрять проекты по обеспечению энергетической безопасности на краткосрочный период и на перспективу", - сказала Санду.

В Россельхознадзоре 9 августа объявили, что запретят с 15 августа импорт молдавской сельхозпродукции из всех регионов страны, кроме непризнанного Приднестровья. Это объяснили наличием в этой продукции вредителей. В Кишиневе увидели в этом запрете политическую подоплеку, в Москве эти подозрения отвергли.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица 10 августа поручила специализированным ведомствам решить эту проблему. 16 августа министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля предложил российскому послу Олегу Васнецову создать рабочую группу с участием национальных и российских экспертов, чтобы расследовать появление карантинных объектов в молдавской продукции растениеводства и сообща устранить проблему.

В руководстве Гагаузии 11 августа заявили, что постараются выстроить отношения с российской стороной напрямую и договориться о возобновлении импорта фруктов из региона.