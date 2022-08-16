На заправках в Абхазии начались перебои с топливом

Поставки бензина и солярки по железной дороге сократились из-за наращивания пассажирских перевозок

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Абхазии на автозаправках возникли перебои с топливом, это связано с увеличением сроков доставки грузов, включая нефтепродукты, из России по железной дороге, сообщила пресс-служба Минэкономики республики.

"В сложившейся ситуации объем грузоперевозок снизился, срок доставки грузов железнодорожным транспортом увеличился до 1-1,5 месяцев вместо 10-15 дней. Министерством экономики и "Абхазской железной дорогой" совместно с ОАО "РЖД" проводится работа по обеспечению продвижения составов с грузами, направляемыми в Абхазию. В приоритете - поставки нефтепродуктов, продуктов питания, пшеничной муки", - уточняет минисерство.

По словам чиновников, в пути на разном удалении от границ Абхазии находятся цистерны с топливом компаний "АЗиД", "Апсны-Ойл" и ряда других общим объемом порядка 4 тысяч тонн.

Гендиректор топливной компании "Апсны-Ойл" Олег Барцыц сообщил "Интерфаксу", что основные поставки топливных компаний осуществлялись ж/д транспортом "и это позволяло доставлять в Абхазию большие объемы". Сейчас же нефтепродукты, по его словам, в основном везут автотранспортом, поскольку "поставки железнодорожным транспортом практически парализованы из-за увеличения количества пассажирских составов на южном направлении России".

Объемов топлива, которое ввозят на машинах, хватает на два-три дня, добавил он. Однако, по его словам, и по этой схеме перевозок возникают проблемы, связанные с пробками на автодорогах на юге России, простоем на границе и отсутствием топлива на нефтебазах.

При этом в августе в Абхазии выросло потребление топлива, что, по мнению гендиректора "Апсны-Ойл", связано с увеличением количества российских туристов, прибывающих в республику на личном транспорте.

Крупная абхазская сеть АЗС "АЗиД" ввела ограничения на продажу топлива. На отдельных ее заправках топливо продается по картам и талонам юридическим лицам, оплатившим определенные объемы нефтепродуктов, в соответствии с ранее заключенными договорами.

"Значительная часть поставок по заключенным в июне текущего года контрактам по независящим от нас причинам не поступила в Абхазию. Все это время поддержание необходимого объёма топлива на АЗС компании осуществлялось за счет ранее сделанных резервов. Ситуация усугубилась увеличением нагрузки на сеть АЗС "АЗиД" в связи с временным отсутствием топлива на автозаправках других компаний", - заявила компания.

Пассажирские перевозки на юге России по железной дороге выросли в связи с запретом работы 11 аэропортов региона с 24 февраля.