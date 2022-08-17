Президент Абхазии пообещал добиться упрощения пропуска через границу с Россией

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Абхазская сторона будет прилагать максимум усилий для упрощения пересечения российско-абхазской границы по реке Псоу, заявил членам Общественной палаты Абхазии президент республики Аслан Бжания.

"Необходимо добиться, чтобы пересечение гражданами границы стало более комфортным, перевозка грузов и товаров стала доступной не только для абхазского и российского бизнеса, но и других стран", - сказал он.

Он напомнил о том, что в договоре России и Абхазии о дружбе и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года прописано, что в течение двух лет проблема, связанная с границей, должна быть решена.

"Это нашей стороне надо было поднимать постоянно этот вопрос. Я его ставил и на встрече с президентом РФ, но нам помешала пандемия. Наконец-то мы договорились и взялись за решение этого вопроса. Будут и такие, кому это не нравится. Мы должны эти два года потратить на решение вопроса. Мы хотим, чтобы наша страна воспользовалась своими транзитными возможностями. При такой ситуации на Псоу никакого транзита не будет", - сказал Бжания.

По его словам, "такая мера как расширение пунктов пропуска не даст нужного результата, необходимо менять режим работы КПП, что повлечет за собой изменения в абхазском и российском законодательствах". "На решение проблемы понадобится еще два года", - подчеркнул Бжания.

Он также напомнил о необходимости капитального ремонта абхазских портов для развития транспортного сообщения.