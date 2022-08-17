Китай заявил, что визит Пелоси на Тайвань был санкционирован Байденом

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Поездка спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси была санкционирована американским президентом Джо Байденом, считает посол КНР в США Цинь Ган.

Портал Axios пишет, что во время пресс-конференции для западных СМИ в Вашингтоне "Цинь Ган отверг идею о том, что Байден, который публично заявил, что американские военные считают визит Пелоси "плохой идеей", не санкционировал визит Пелоси".

"Он утверждал, что администрация "согласилась" на поездку и что Конгресс "не является независимой, неконтролируемой ветвью власти в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении Axios, корреспондент которого присутствовал на мероприятии.

Во вступительном слове посол сказал, что Пелоси нанесла визит на Тайвань, "несмотря на решительное противодействие Китая и неоднократные переговоры, при попустительстве и договоренности правительства США". Это - серьезное нарушение принципа "одного Китая", суверенитета Китая, вмешательство в его внутренние дела и "серьезная угроза миру и стабильности в Тайваньском проливе".

"Получается, что это сплошная политическая провокация и фарс", - подчеркнул Цинь Ган.

Дипломат предупредил, что Китай будет рассматривать дальнейшие продажи оружия США, официальные поездки на Тайвань или военно-морскую активность вблизи острова как провокации, которые еще больше дестабилизируют отношения между двумя странами и помешают прогрессу по другим вопросам, кроме того, Пекин "будет вынужден отреагировать".

По словам Цинь Гана, если Вашингтон после визита Пелоси не "проявит сдержанность", то возникнет "еще один виток напряженности", в итоге диалог по таким вопросам, как изменение климата и ядерная безопасность, станет невозможным.

Пелоси посетила Тайвань 2-3 августа текущего года. Это вызвало резко негативную реакцию Пекина, который расценил визит как нарушение территориальной целостности и суверенитета Китая, а также принципов установления дипотношений между странами.

В ответ на визит Пелоси Китай провел в шести районах вокруг Тайваня серию военных учений с боевыми стрельбами и пусками ракет.