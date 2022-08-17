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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

Посольство России в США сообщило о проведенном телефонном разговоре с Винником

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Посольство РФ в США опубликовало в социальной сети комментарий о проведенном телефонном разговоре с находящимся в американской тюрьме россиянином Александром Винником.

"Как сообщила руководитель консульского отдела Посольства России в США Н.Ю. Шумова, проведен телефонный разговор с Александром Винником, находящимся в тюрьме "Санта-Рита", шт. Калифорния. Жалоб на состояние здоровья у него нет. В настоящее время он проходит карантинные процедуры", - говорится в комментарии.

Посольство отмечает, что, по словам Винника, его интересы в суде представляет государственный адвокат Дэвид Ризк. Очередное судебное заседание по делу назначено на 27 сентября.

"Продолжим внимательно следить за судьбой нашего соотечественника. Защита прав и интересов россиян, содержащихся в исправительных учреждениях США, является первостепенной задачей дипмиссии", - подчеркивает посольство.

Александр Винник США
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